U20-Final im Stream Kürt sich die U20 des EHC Biel zum Meister oder erzwingen die GCK Lions eine "Belle"?

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick den Livestream des vierten Spiels der U20-Elit-Finalserie zwischen den GCK Lions und dem EHC Biel. Die Seeländer fahren mit einer 2:1-Führung in der Serie in die Swiss Life Arena und haben zwei Matchpucks.

Publiziert: 12:38 Uhr