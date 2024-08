1/5 Schocknachricht für den deutschen Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder.

Schock-Nachricht für Hockey-Star Tobias Eder (26): Bei dem deutschen Nationalspieler wurde während der Saisonvorbereitung im Rahmen der üblichen sportmedizinischen Untersuchungen ein bösartiger Tumor entdeckt. Die niederschmetternde Diagnose traf den Stürmer, der in der vergangenen Saison mit den Eisbären Berlin deutscher Meister wurde, völlig unvorbereitet. Er befindet sich nun in medizinischer Behandlung.

Für die Eisbären und den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) steht nun die Gesundheit des Spielers an erster Stelle. «In solchen Momenten tritt das Sportliche komplett in den Hintergrund. Wir sind alle geschockt von Tobis Erkrankung», erklärte Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede in einer Mitteilung des Klubs. Man werde Eder und seiner Familie jede Unterstützung zukommen lassen, die sie benötigen. Die Diagnose habe «jeden Einzelnen bei den Eisbären wie ein Schlag getroffen und muss erst einmal verarbeitet werden. Das Wichtigste ist ab sofort Tobis vollständige Genesung und dass er wieder gesund wird».

Mit Deutschland an der WM

Auch der DEB reagierte umgehend und schickte Genesungswünsche: «Wir stehen fest an deiner Seite, Tobi!», hiess es in einer Mitteilung. Eder hatte sein Debüt im Nationaltrikot 2021 gefeiert und stand zuletzt bei der WM 2024 im Kader, als das DEB-Team im Viertelfinal am späteren Vizeweltmeister Schweiz scheiterte. Gegen die Nati kam er jedoch nicht zum Einsatz.

Zuvor war der gebürtige Münchner bereits für seinen Ausbildungsklub EHC Red Bull sowie die Düsseldorfer EG in der DEL aufgelaufen, ehe er 2023 nach Berlin wechselte und dort auf Anhieb den Titel holte.

Tobias Eder ist der jüngere Bruder von Andreas Eder (28), der vergangene Saison in der Schweiz spielte. Er war an Zug ausgeliehen und absolvierte für den EVZ zehn Spiele, in denen er fünf Skorerpunkte buchte.