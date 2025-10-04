DE
Women's League
Zug und Ambri kommen zu deutlichen Siegen

Zweiklassen-Gesellschaft im Schweizer Frauen-Hockey: Die vier Teams aus der oberen Tabellenhälfte gewinnen gegen die Teams auf den Plätzen fünf bis acht.
Publiziert: 20:56 Uhr
Die Frauen des EVZ sind im Schweizer Frauen-Hockey das Mass der Dinge.
Foto: keystone-sda.ch

Zwei klare und zwei knappe Siege – das ist die Bilanz am Samstag der Women's Hockey League. Der EV Zug schlägt Langenthal mit 7:0 und steht nach sieben Spielen bei 21 Punkten und 45:7 Toren. Ebenfalls deutliche siegt das zweitplatzierte Ambri – 11:1 gegen Neuchâtel.

Je einen 3:2-Sieg gibts für den SCB gegen Davos und für den ZSC gegen Fribourg. Die vier siegreichen Teams stehen in der Tabelle geschlossen auf den Rängen eins bis vier. 

Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.

Mehr Infos unter red.sport.
