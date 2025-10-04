Zweiklassen-Gesellschaft im Schweizer Frauen-Hockey: Die vier Teams aus der oberen Tabellenhälfte gewinnen gegen die Teams auf den Plätzen fünf bis acht.

Die Frauen des EVZ sind im Schweizer Frauen-Hockey das Mass der Dinge. Foto: keystone-sda.ch

Zwei klare und zwei knappe Siege – das ist die Bilanz am Samstag der Women's Hockey League. Der EV Zug schlägt Langenthal mit 7:0 und steht nach sieben Spielen bei 21 Punkten und 45:7 Toren. Ebenfalls deutliche siegt das zweitplatzierte Ambri – 11:1 gegen Neuchâtel.

Je einen 3:2-Sieg gibts für den SCB gegen Davos und für den ZSC gegen Fribourg. Die vier siegreichen Teams stehen in der Tabelle geschlossen auf den Rängen eins bis vier.