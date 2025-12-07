Dank zwei starken Dritteln gewinnen die ZSC Lions in der Women's Hockey League gegen die SC Langenthal Damen mit 8:0. Die HCD Ladies verlieren in Fribourg.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

In der Women's Hockey League wurden am Sonntag zwei Spiele ausgetragen. Und zweimal gab es einen Heimsieg. Die ZSC Lions überfuhren vor eigenem Anhang die Damen des SC Langenthals gleich mit 8:0. Spielerin des Spiels war Kira Juodikis mit vier Toren.

Nach einem torlosen Startdrittel drehten die Zürcherinnen auf, Joudikis sorgte mit drei Toren innert vier Minuten für die Vorentscheidung. Vor dem Schlussabschnitt zeigte die Anzeigetafel bereits 4:0. In den letzten 20 Minuten trafen die Lions noch viermal und fuhren den verdienten Heimsieg ein.

Auch die HC Fribourg-Gottéron Ladies schlossen das Wochenende siegreich ab. Die Westschweizerinnen schlugen die Ladies des HC Davos mit 3:1. Amélie Jobin sorgte in der 34. Minute mit dem 2:1 für die Entscheidung. Cassandra Rensch traf kurz vor der Schlusssirene ins leere Tor zum 3:1-Endstand.