Strafe bleibt aus Nach diesem Check windet sich EVZ-Stalder auf dem Eis

Auf den 7:1-Kantersieg lässt Zug weniger als 24 Stunden danach im Playoff-Final der Women's League einen 4:0-Erfolg in Bern folgen. Obwohl der EVZ vor dem Titelgewinn steht, sind nicht alle restlos happy.