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Strafe bleibt aus
Nach diesem Check windet sich EVZ-Stalder auf dem Eis

Auf den 7:1-Kantersieg lässt Zug weniger als 24 Stunden danach im Playoff-Final der Women's League einen 4:0-Erfolg in Bern folgen. Obwohl der EVZ vor dem Titelgewinn steht, sind nicht alle restlos happy.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Aktualisiert: vor 55 Minuten
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