Women's League live im Stream Lions empfangen Zug und peilen Zuschauerrekord an

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der PostFinance Women's League im Livestream. Im «Match of the Week» gastiert Cupsieger Zug bei den ZSC Lions. Die Zürcherinnen wollen mit dem «Family Day» den Zuschauerrekord der Women's League knacken.