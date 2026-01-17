Mit einer Machtdemonstration und einem deutlichen 7:1-Sieg im Halbfinal fegten die Zugerinnen am Freitag die ZSC Lions Frauen vom Eis. Damit steht der EVZ zum zweiten Mal in Folge im Final des National Cup – ein Titel, den die Zugerinnen bereits im Vorjahr gewinnen konnten.
Auch diesmal geht Zug als klarer Favorit ins Rennen. Zwar setzte sich der HC Davos mit einem 5:1 gegen den SC Langenthal ähnlich souverän durch, dennoch käme es einer Sensation gleich, sollten die Bündnerinnen ausgerechnet im Cup-Final ihren ersten Saisonsieg gegen den EVZ feiern.
Bevor um 18 Uhr der Startschuss zum Final zwischen dem EV Zug und dem HC Davos fällt, duellieren sich bereits ab 14 Uhr die Lions Frauen und der SC Langenthal um den dritten Platz. Beide Partien werden live auf Blick und RED+ übertragen.
