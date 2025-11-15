In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der PostFinance Women's League im Livestream. Im «Match of the Week» kommts zur Finalreprise der letzten Saison zwischen dem EV Zug und dem SC Bern.

Über ein halbes Jahr ist vergangen, seit Estelle Duvin den SC Bern mit ihrem Overtime-Tor im dritten und entscheidenden Spiel des Playoff-Finals zum Meister gekrönt hat. Überraschend klar verhinderten die Bernerinnen damals das Zuger Double in einer Finalserie mit drei Siegen in drei Spielen. Einiges hat sich seit dem 27. März 2025 und dem ersten Meistertitel in der Klubgeschichte der SCB-Frauen verändert.

Die Zugerinnen unterstreichen auch in der aktuellen Spielzeit ihre Titelambitionen – und dies auf eindrückliche Art und Weise. Von 15 gespielten Partien konnten sie 14 für sich entscheiden. Sie erzielten dabei unglaubliche 86 Tore und kassierten nur deren 19. Ambri-Piotta, das aktuell zweitstärkste Team der Liga, hat 10 Punkte weniger auf dem Konto und 30 Tore weniger erzielt. In der Torschützenliste sind fünf Zuger Spielerinnen in den Top-10 zu finden. Rahel Enzler und Lara Stalder führen die Rangliste mit je 31 Punkten an.

Auch in den beiden Direktbegegnungen gegen die Titelverteidigerinnen zeigte sich die Zuger Dominanz. Beide Spiele entschieden die Zentralschweizerinnen für sich; im letzten Heimspiel im September fügten sie dem SCB mit einem 7:0 gar eine heftige Klatsche zu.

Die Bernerinnen, aktuell auf Platz 4 der Postfinance Women's League, scheinen wiederum nach ihrer Konstanz zu suchen. Zwar lägen sie nach Verlustpunkten gleichauf mit Ambri-Piotta und somit auf Rang 2, trotzdem schleichen sich nach überzeugenden Spielen immer wieder ärgerliche Niederlagen ein, wie zum Beispiel jene im Zähringer-Derby gegen die HC Fribourg-Gottéron Ladies (0:1).

Spielbeginn zwischen dem EV Zug und dem SC Bern ist um 17:30 Uhr in der OYM Hall in Zug. Die Partie kann live bei Blick und RED+ verfolgt werden.