Die Women's League im Stream Bricht Ambri den Frauen-Zuschauerrekord?

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der PostFinance Women's League im Livestream. Ambri empfängt den HCD und versucht den Zuschauerrekord (3037) der Regular Season aus dem Jahr 2023 zu knacken. Los gehts um 11.45 Uhr in der Gottardo Arena.

Publiziert: vor 38 Minuten | Aktualisiert: vor 14 Minuten