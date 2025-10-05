DE
FR
Abonnieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Women's League im Stream
Bricht Ambri den Frauen-Zuschauerrekord?

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der PostFinance Women's League im Livestream. Ambri empfängt den HCD und versucht den Zuschauerrekord (3037) der Regular Season aus dem Jahr 2023 zu knacken. Los gehts um 11.45 Uhr in der Gottardo Arena.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Mehr zum Rekordversuch
Ambri will Frauen-Rekord knacken – mit HCD-Legende Ambühl
Erster Auftritt seit Rücktritt
Ambri will Frauen-Rekord knacken – mit HCD-Legende Ambühl
Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen