DE
FR
Abonnieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Saisonstart der Women's League
Davos fordert die Fribourg-Gottéron Ladies

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der PostFinance Women's League im Livestream. Zum Saisonstart gibts die Partie zwischen den HC Fribourg-Gottéron Ladies und den HC Davos Ladies.
Publiziert: 11:41 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren

In der letzten Saison zeigten die HC Davos Ladies eine starke Leistung in der Regular Season und belegten hinter den beiden Topteams SC Bern und EV Zug den dritten Platz. Nun stellt sich die Frage, ob die Bündnerinnen die Lücke zu den Titelfavoritinnen schliessen können. Eine weitere Herausforderung wird es sein, den Abgang ihrer Captain Stefanie Weltli (25), die zum SC Bern wechselte, zu kompensieren.

Zum Start in die neue Saison treffen die HCD Ladies in der BCF Arena in Fribourg auf Fribourg-Gottéron, die im letzten Jahr im Cupfinal standen. Alle sechs Duelle der letzten Spielzeit konnte Davos für sich entscheiden, der letzte Erfolg der Fribourgerinnen datiert vom 17. März 2024 mit einem 5:1-Heimsieg. Das nächste Duell gibts ab 15.00 Uhr im Livestream bei Blick und RED Icehockey. 

Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen