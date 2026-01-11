Die EVZ-Frauen dominieren die Women's League weiter. Die Leaderinnen bezwingen Ambri gleich mit 9:0. Die Tessinerinnen müssen nun im Kampf um das Direktticket für die Playoff-Halbfinals zittern.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die EVZ-Frauen zeigen die nächste Machtdemonstration in der Women's League. Nach dem 4:1-Sieg gegen Fribourg und dem 5:0 gegen die ZSC Lions gewinnen die Zugerinnen auch das dritte Spiel im neuen Jahr überlegen. Und wie! Gleich mit 9:0 schickt der EVZ die Ambri-Frauen vor 3779 Zuschauern in der OYM Hall ins Tessin zurück.

Gegen das drittplatzierte Ambri haben die Leaderinnen dabei keine Mühe. Bereits nach dem ersten Drittel steht es dank zwei Treffern von Ivana Wey und einem Tor von Zugs Topskorerin Lara Stalder 3:0. Das Spiel ist zu diesem Zeitpunkt also schon entschieden.

Rückschlag für Ambri um Playoff-Direktticket

Denn die Tessinerinnen kommen auch danach nie so richtig ins Spiel, um den hohen Rückstand noch aufzuholen. Stattdessen machen die Zugerinnen dort weiter, wo sie aufgehört haben. Mit fünf Toren im Mitteldrittel bauen sie die Führung noch weiter aus. Lia Egger erzielt anschliessend im Schlussdrittel den neunten Treffer für die EVZ-Frauen.

Während die Zugerinnen bereits zuvor als Qualifikationssiegerinnen feststanden, erleidet Ambri einen herben Rückschlag im Kampf um das Direktticket für die Playoff-Halbfinals. Aufgrund der Niederlage beträgt der Rückstand der Tessinerinnen auf die SCB-Frauen nun zwei Punkte – die Bernerinnen haben jedoch ein Spiel weniger auf dem Konto.

Ambri muss damit auf einen Ausrutscher des SCB in dessen zweitletzten Spiel gegen Schlusslicht Neuchâtel (am 24. Januar) hoffen, um sich im Showdown am letzten Spieltag der Regular Season (am 25. Januar) im Direktduell gegen die SCB-Frauen überhaupt noch eine Chance auf das Direktticket zu wahren.