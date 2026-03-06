Women's League im Live-Stream Titelfavorit startet gegen Fribourg in die Playoffs

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Playoffs der Postfinance Women's League im Livestream. Kronfavorit Zug trifft in der ersten Runde der Playoff-Halbfinals auf Fribourg-Gottéron, dass sich diese Woche in den Pre-Playoffs gegen die ZSC Lions durchsezten konnte.