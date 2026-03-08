Women's League im Live-Stream Kann Fribourg den Zuger Meister-Express stoppen?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Playoffs der PostFinance Women's League im Livestream. In der zweiten Runde der Playoff-Halbfinal-Serie trifft Fribourg zuhause auf den EVZ, nachdem man in der ersten Partie eine deutliche 0:7-Niederlage einstecken musste.