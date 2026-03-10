Women's League im Live-Stream Gelingt dem SCB der dritte Finaleinzug in Folge?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Playoffs der Postfinance Women's League im Re-Live. In der Halbfinal-Serie gegen Ambri blieben die amtierenden Meisterinnen bislang noch ohne Gegentor. Nun fehlt den SCB-Frauen noch ein Sieg zum dritten Finaleinzug in Folge.