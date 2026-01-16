DE
Lions demontiert
EVZ-Frauen rollen unaufhaltsam in Cup-Final

Nach dem 7:1-Sieg gegen die ZSC Lions fehlt den Zugerinnen noch ein Sieg, um den Cup-Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.
Publiziert: vor 45 Minuten
Steuert zwei Tore zum EVZ-Kantersieg bei: Lara Stalder. (Archiv)
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Yannick Peng

Wer soll diesen EVZ-Express aufhalten? Egal, ob Women's League oder Schweizer Cup – die Zentralschweizerinnen rauschen von Sieg zu Sieg.

So auch am Freitag beim «Final Four»-Turnier in Lausanne. Auf dem erneuten Weg ins Cup-Endspiel werden die ZSC Lions mit 7:1 demontiert.

Besonders im Mittelabschnitt drücken die Titelverteidigerinnen aufs Gas. Nachdem Zug in doppelter Unterzahl den Ausgleich hat hinnehmen müssen, machen Noemi Neubauerova, Lara Stalder (2x), Luisa Waser und Alina Marti aus einem 1:1 ein 6:1.

Im Final (am Samstag ab 18 Uhr im Livestream bei Blick) trifft der EVZ entweder auf Langenthal oder Davos. 

