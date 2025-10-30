Gottéron-Topskorerin glänzt mit 6-Punkte-Show

20 Tore fallen in den drei Partien der Women's League am Donnerstagabend. Während Fribourg und Bern zu Kantersiegen kommen, feiern die ZSC Lions einen Overtime-Erfolg.

Produktiver Abend: Ann-Frédérique Guay steuert sechs Skorerpunkte zu Fribourgs Kantersieg gegen Langenthal bei. (Archiv) Foto: Pascal Muller/freshfocus

Fribourg-Gottéron präsentiert sich am Donnerstagabend in Torlaune. Gegen den Tabellenvorletzten Langenthal resultiert ein 9:0-Heimsieg.

Die erste Gottéron-Sturmformation sammelt dabei fleissig Skorerpunkte: Die Kanadierin Ann-Frédérique Guay ist zweimal erfolgreich und steuert zudem vier Assists bei. Norina Müller schiesst drei Tore und liefert zwei Vorlagen. Auch der Finnin Jenna Suokko gelingt ein Hattrick, dazu lässt sie sich noch einen Assist gutschreiben.

Beim 7:1-Auswärtserfolg (nach 0:1-Rückstand) des SCB gegen Schlusslicht Neuchâtel glänzen die Französin Estelle Duvin und Ilana Leibundgut jeweils mit einem Doppelpack für die amtierenden Meisterinnen. In Biasca ergattert der ZSC zwei Punkte gegen den Tabellenzweiten Ambri-Piotta. Janine Hauser erzielt nach 19 Sekunden in der Overtime das Tor zum 2:1-Triumph.