Die Frauen des SC Bern machen bereits in Spiel 3 den Sack zu: Sie schiessen sich gegen den EVZ zum Schweizer Meistertitel.

1/4 Da ist das Ding: Die Bernerinnen feiern mit dem Pokal. Foto: keystone-sda.ch

Das kann an Spannung kaum getoppt werden: Eine Sekunde vor der 60-Minuten-Marke gleichen die Bernerinnen im Heimspiel gegen den EV Zug aus. Kaleigh Quennec lässt sich feiern.

Zuvor bringt Noemi Ryhner Zug in Führung, Maija Otamo gleicht aus. Annika Fazokas schiesst daraufhin die Zugerinnen wieder in Front. Doch das 2:2 kurz vor Schluss bedeutet: Das Spiel 3 dieser Playoff-Final-Serie geht in die Verlängerung.

Live-Fussball auf RED+ RED+, ein Angebot von Ringier Sports, streamt sämtliche Partien Promotion League und 1. Liga Classic live und zeigt die Highlights der einzelnen Spiele. Der Zugang zu RED+ ist nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements (RED+ GAMEPASS) möglich. Weitere Infos unter red.sport! RED+, ein Angebot von Ringier Sports, streamt sämtliche Partien Promotion League und 1. Liga Classic live und zeigt die Highlights der einzelnen Spiele. Der Zugang zu RED+ ist nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements (RED+ GAMEPASS) möglich. Weitere Infos unter red.sport! Mehr

Und dort folgt der grosse Moment für die Bernerinnen: In Minute 65 trifft Estelle Duvin, die beste Skorerin der Liga, zum 3:2-Sieg. Die Bernerinnen sind zum ersten Mal Schweizer Meisterinnen. Zu Hause. Nach so einem Spiel. Wahnsinn.

EVZ verpasst Double

Der SC Bern übernahm 2023 das Frauenteam von Bomo Thun. In den ersten beiden Saisons scheiterten die Bernerinnen jeweils im Final an den ZSC Lions.

Diesmal gewinnen sie in den Playoffs sämtliche sechs Partien, schon im Halbfinal gegen Ambri-Piotta haben sie sich mit 3:0 Siegen durchgesetzt. Saskia Maurer lässt sich von der starken Offensive der Zugerinnen um Lara Stalder in den drei Finalspielen nur dreimal bezwingen. In der Regular Season haben die SCB-Frauen noch sämtliche vier Duelle gegen die im vergangenen Jahr aufgestiegenen Zentralschweizerinnen verloren. Somit verpassen die Frauen des EVZ das Double

Lehmann und Josi gratulieren

Was dem SCB zum ersten Mal gelungen ist, gelang den Fussballerinnen aus der Hauptstadt bereits 1978 zum ersten Mal. Insgesamt elf Meistertitel durften die Frauen der Young Boys bereits feiern. Eine ehemalige Spielerin gratuliert dem SCB nun zum Premierentitel: Alisha Lehmann. Die Schweizer Nationalspielerin aus Tägertschi spielte zwei Jahre für YB, bevor sie nach England wechselte. Sie ist jedoch nicht die einzige prominente Gratulantin. Auch NHL-Stars Roman Josi und Nico Hischier schicken den Bernerinnen eine Grussbotschaft.