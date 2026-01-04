ZSC-Frauen lassen gegen Ambri die Muskeln spielen

Drei Spiele gingen in der Postfinance Womens League am Sonntag über die Bühne. Die ZSC Lions Frauen feiern dabei einen Achtungserfolg.

Was für ein Auftritt von den ZSC Lions Frauen beim Auswärtsspiel gegen Ambri-Piotta – notabene dem zweitbesten Team in der laufenden Saison. Doch die Zürcherinnen zeigen sich von der Saisonstatistik unbeeindruckt und gehen bereits in der fünften Minute in Führung. In der 19. Minute sorgt Aurard-Bushee Chloé mit dem 2:0 bereits für eine kleine Zäsur. Chloé sorgt in der 53. Minute mit ihrem zweiten Tor des Abends und dem 4:1 für die endgültige Entscheidung. Am Ende siegen die Zürcherinnen gleich mit 5:1.

Weniger überraschend sind die anderen zwei Spiele des Tages verlaufen. Bern wird ihrer Favoritenrolle beim 4:2-Sieg gegen Davos gerecht, Fribourg geht gegen Schlusslicht Neuchâtel zwar zweimal in Rückstand (0:1 und 1:2), siegt am Ende aber dennoch standesgemäss mit 5:3.