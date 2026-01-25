26 Siege aus 28 Spielen – das ist die Bilanz des überlegenen Leaders aus Zug, der am Sonntag auch Davos mit 4:0 schlägt, nach der Regular Season. SCB, der andere direkte Playoff-Halbfinalist, verliert derweil gegen Ambri nach Verlängerung.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die EVZ-Frauen schliessen die Regular Season mit einem weiteren Sieg ab. Die überlegenen Leaderinnen geben sich zu Hause vor 3001 Zuschauern auch gegen die HCD-Ladies keine Blösse. Nach einer Viertelstunde stellen sie die Weichen dank des Treffers von Kutzer auf Sieg.

Nach einem torlosen zweiten Drittel fallen die restlichen Treffer im Schlussdrittel. Fuoco, Enzler und Stalder sind für das Heimteam beim 4:0-Erfolg erfolgreich. Damit holen sich die Zugerinnen auch die letzten drei Punkte der Saison. Aus den 28 Spielen holte sich der EVZ insgesamt 26 Mal den Sieg.

Ambri schlägt Bern nach Verlängerung

Die SCB-Frauen hatten sich bereits am Samstag dank des 3:2-Siegs gegen Neuchâtel den zweiten Platz gesichert und sich direkt für den Playoff-Halbfinal qualifiziert. Daher hat die 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Verfolger Ambri keine Auswirkungen mehr für die Bernerinnen.

Nach einem torlosen ersten Drittel fallen im Mitteldrittel je zwei Treffer auf beiden Seiten. Bei Ambri glänzt dabei Lutz mit zwei Toren im Powerplay. Nach der SCB-Führung durch Rozier (47.) ist es auch wieder Lutz, die die Tessinerinnen am Ende in die Verlängerung rettet, wo Bullo Ambri den Zusatzpunkt sichert.

In den weiteren Spielen schlagen die ZSC-Frauen das Schlusslicht Neuchâtel 4:2. Und Langenthal verliert gegen die Fribourg-Ladies 0:2.