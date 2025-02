1/6 Clara Rozier (links, hier im Duell mit ZSC-Spielerin Mara Frey) erzielt am Sonntag drei Tore. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Während in der National League der Kampf um die Playoff-Plätze voll im Gang ist, stehen in der Women's League bereits die ersten beiden Halbfinalisten fest. Bern und Cupsieger Zug sind bis zum Ende der Qualifikation nicht mehr von den ersten zwei Rängen zu verdrängen.

Die Bernerinnen machen den letzten Schritt am Sonntag mit einem 5:2-Heimsieg gegen Titelverteidiger ZSC Lions, die Aufsteigerinnen aus Zug ihrerseits hielten am Samstag das drittplatzierte Davos mit einem 1:0-Heimsieg entscheidend auf Distanz. Die Bündnerinnen können in den ausstehenden zwei Runden nach Punkten zwar noch mit dem EVZ gleichziehen, sie weisen jedoch die schlechtere Bilanz in den Direktduellen (8:4 Punkte für Zug) auf.

Davos, Ambri-Piotta, die ZSC Lions und Fribourg-Gottéron auf den Rängen 3 bis 6 erhalten nun die Chance, sich via Play-in eines der anderen beiden Halbfinal-Tickets zu sichern. Die beiden Teams am Tabellenende, Neuchâtel Hockey Academy und Langenthal, spielen eine Playout-Serie im Modus Best-of-5, um den Absteiger zu bestimmen.