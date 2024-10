Die HCD Ladies siegen weiter und übernehmen wieder die Tabellenführung. Foto: keystone-sda.ch

Andrea Cattani Redaktor Sport

Die HC Davos Ladies sind derzeit in einer beneidenswerten Form. Gegen Fribourg holen die Bündnerinnen den vierten Sieg in Serie. Damit knüpfen sie dem EVZ die Leaderposition wieder ab – wenn auch mit zwei absolvierten Spielen mehr.

Für das entscheidende Davoser Tor zum 4:3 ist im letzten Drittel Xenia Balzarolo zuständig. Knapp sechs Minuten vor Schluss kann die 18-jährige Stürmerin durch die Abwehrreihen von Gottéron kurven und schliesst am Ende eiskalt zur Führung ab, welche die Davoserinnen dann nicht mehr abgeben. Für die Fribourgerinnen ist es derweil die vierte Pleite in Serie.

Noch nicht richtig in Schwung gekommen sind in dieser Saison die ZSC Lions. Auswärts in Biasca gegen reichen den Zürcherinnen gegen Ambri aber zwei Tore von Sara Bachmann und Mara Frey zum vierten Sieg in dieser Spielzeit. Keeperin Sandra Heim kann sich einen Shutout gutschreiben lassen.