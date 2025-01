Zugerinnen gewinnen in Bern EVZ-Frauen bleiben Angstgegner von Leader Bern

Die EVZ-Ladies konnten auch das vierte Aufeinandertreffen mit dem SC Bern in dieser Saison in der PostFinance Women's League für sich entscheiden. Die Zugerinnen feiern in Bern einen 3:1-Erfolg, wobei eine schwere Verletzung das Spiel überschattete.