Die SC Langenthal Damen bleiben auch im 8. Spiel ohne Punkt – die Bezwingerinnen aus Bern setzen sich dank eines 5:0-Sieges auch an die Tabellenspitze. Für die Tore sind MacLeod, Duvin, Joray, Allemann und Rozier verantwortlich. Im zweiten Samstagsspiel setzt sich Davos mit 4:2 gegen Neuchâtel durch.

Der neue Leader Bern profitiert davon, dass der EV Zug an diesem Wochenende am EWHL Euro Cup vertreten ist und somit in der Liga ein Spiel weniger vorweist. Und die Zugerinnen tun das äusserst erfolgreich: Nach einem 8:0-Sieg gegen MAC Budapest stehen sie im Final und haben nun die Chance auf den ersten Saisontitel. Im Endspiel treffen sie am Sonntag in der heimischen Bossard Arena auf die Titelverteidigerinnen aus Memmingen (16.30 Uhr).