1/2 Sinja Leemann trifft weiter für die ZSC Lions. Die Zürcherinnen haben derzeit einen Lauf. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick ZSC Lions Frauen gewinnen sechstes Spiel in Folge

Langenthal überrascht mit Sieg gegen Fribourg Gottéron

Fribourg hat weiterhin 15 Punkte Vorsprung auf Neuchâtel auf dem Playout-Platz

Andrea Cattani Redaktor Sport

Lange suchten die Frauen der ZSC Lions in dieser Saison nach Konstanz. Jetzt aber sind die Zürcherinnen gerade das Mass aller Dinge in der Liga. Auf das diskussionslose 6:0 gegen Ambri vom Samstag lassen sie am Sonntag gegen Davos ein 4:3 folgen. Es ist bereits der sechste Triumph in Folge.

Zwei Tore von Sinja Leemann und Skylar Fontaine im ersten Drittel bringen die Löwinnen früh auf die Siegerinnenstrasse. Die HCD Ladies lassen sich danach zwar bis zum Schluss nicht abschütteln, der Zürcher Sieg ist aber nie wirklich in Gefahr.

Langenthal mit zweitem Saisonsieg

Eine dicke Überraschung gibt es im zweiten Spiel des Sonntags. Dort holt Langenthal gegen Fribourg-Gottéron trotz zweimaligem Rückstand den erst zweiten Sieg überhaupt in dieser Saison. Verantwortlich für den Coup ist Megan Cornell, die knapp fünf Minuten vor Schluss für die Langenthalerinnen im Powerplay zum Schlussstand von 3:2 trifft.

Für die Fribourgerinnen bleibt der Trost, dass die Pleite nicht wirklich Folgen hat. Der Vorsprung auf Neuchâtel und damit auf den Playout-Platz beträgt satte 15 Punkte.