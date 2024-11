Es bleibt dabei: Die ZSC-Frauen kommen in dieser Saison nicht auf Touren. Auch gegen die Leaderinnen aus Davos setzt es wieder eine Pleite ab.

ZSC-Frauen kommen nicht in Fahrt

Den Davoserinnen läufts: Auch gegen den ZSC gibts einen Sieg. Foto: keystone-sda.ch

Im Schweizer Frauen-Eishockey waren die ZSC Lions lange das Mass aller Dinge. Doch in dieser Saison haben die amtierenden Meisterinnen einen schweren Stand.

Vor allem drei Teams scheinen die Zürcherinnen im Moment regelrecht abgehängt zu haben: Zug, Bern und die HC Davos Ladies. Gegen die Bündnerinnen, die momentan einen Lauf haben und zuletzt Anfang Oktober eine Niederlage einstecken mussten, stand am Samstag das Direktduell an – mit schlechtem Ausgang für die Lions.

Zugutehalten muss man den Zürcherinnen, dass sie gegen die formstarken HCD Ladies bis kurz vor Schluss auf Punkte hoffen können. Im Powerplay kommt der ZSC dank des ersten Saisontors von Fontaine Skylar in der 56. Minute nochmals auf 2:3 heran. Am Ende gewinnen die Davoserinnen dank zwei Treffern ins leere Tor doch deutlich mit 5:2.

EVZ bleibt Leader, Langenthal bleibt ohne Punkt

Dass die HCD Ladies trotz fünftem Sieg in Serie nicht Leader sind, liegt am EV Zug. Die Zentralschweizerinnen haben ein Spiel mehr absolviert als der HCD. Und weil sie sich später am Abend auch gegen Ambri keine Blösse geben und die Tessinerinnen mit 4:1 abfertigen, holen sie sich den Leaderthron wieder zurück.

Weiter sieg- und punktelos bleibt Langenthal. Gegen Fribourg setzt es eine 1:7-Ohrfeige ab.