Der EV Zug gewinnt gegen Davos, der SCB gegen die Meisterinnen aus Zürich. Der Samstag wirbelt die Tabelle in der Women's Hockey League an der Spitze durcheinander.

Zug neuer Leader, SCB rückt auf Platz 2 vor

Cédric Heeb Redaktor Sport

Neun Tore fallen im Spitzenspiel der Women's Hockey League zwischen den EVZ- und HCD-Frauen, fünf erzielen die Innerschweizerinnen. Das Game-Winning-Goal gelingt Nati-Star Lara Stalder in der 43. Minute.

Die 30-Jährige trägt sich damit schon zum zweiten Mal am Samstag in die Torschützinnenliste ein, auch das 4:3 kann Stalder auf ihrem Konto verbuchen. Dank des Sieges führen die Zugerinnen die Tabelle nun alleine an.

Im zweiten Spiel am Samstag müssen die Meisterinnen der ZSC Lions zu Hause die dritte Niederlage im dritten Spiel einstecken. Gegen den SCB verlieren die Zürcherinnen 1:2 nach Penaltyschiessen. Während alle drei Schützinnen aufseiten der Gastgeberinnen verschiessen, treffen alle Bernerinnen und sichern ihrem Team so den Zusatzpunkt. Bern rückt dank des Sieges auf Platz 2 vor, die ZSC Lions liegen mit nur einem Pünktchen auf dem vorletzten Rang.