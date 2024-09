Kurz zusammengefasst Die PostFinance Women's League ist das Herzstück des Frauen-Eishockeys.

Die Liga zieht immer mehr Fans in ihren Bann.

Die zweite vollständige Saison der PostFinance Women's League läuft. Die junge Liga ist das Herzstück des Schweizer Frauen-Eishockeys und bietet hochklassige Spiele und beeindruckende Talente, wie zum Beispiele einige Nationalspielerinnen, die noch längst nicht 20-jährig sind.

Unterstützung fürs Schweizer Eishockey PostFinance ist seit vielen Jahren eng mit dem Schweizer Eishockeysport verbunden: Das Unternehmen unterstützt mit seinem Sponsoring die beiden höchsten Eishockeyligen der Schweiz, die PostFinance Women’s League und die National League.

In kurzer Zeit hat sich die PostFinance Women's League als unverzichtbarer Bestandteil der Eishockeyszene etabliert, sie zieht immer mehr Fans in ihren Bann. Frauen-Eishockey gewinnt an Bedeutung und die höchste Schweizer Liga ist der perfekte Beweis dafür. Doch wie gut weisst du über sie Bescheid: Zeig es in unserem Quiz!