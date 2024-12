In der Women's Hockey League siegen die Tabellenführenden Frauen des SC Bern und HC Davos, während die drittplatzierten EV-Zug-Frauen eine Niederlage einstecken müssen. Langenthal kommt derweil zum ersten Saisonsieg.

1/2 Die Langenthal-Frauen dürfen sich über den ersten Saisonsieg freuen. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Tabellenschlusslicht Langenthal darf sich in der Women's Hockey League über den ersten Saisonsieg freuen. Die Langenthalerinnen siegen bei Neuchâtel Hockey Academy 3:2. Dabei reihte sich bei den Bernerinnen nur eine Torschützin ein: Langenthal-Topskorerin Holly Reuther erzielte alle drei Tore und führte ihr Team so nach 15 Niederlagen zum ersten Erfolg der Saison.

Weiterhin nicht zu stoppen sind die Frauen des SC Bern und HC Davos. Die Bernerinnen gerieten in Fribourg zunächst in Rückstand, konnten wenige Sekunden später aber sogleich den Ausgleich erzielen und gewannen die Partie am Ende mit 4:1. Dank des Sieges verteidigen sie die Tabellenführung.

Die HCD Ladies führten bei den ZSC Lions nach zwei Minuten bereits 2:0. Die Zürcherinnen glichen die Partie mit zwei Treffern im zweiten Drittel jedoch wieder aus. Dank eines Treffers von Leah Marino holten sich die Bündnerinnen die drei Punkte schliesslich doch noch.

Die Frauen des EV Zug mussten sich bei den HCAP Girls derweil mit 4:6 geschlagen geben. Auf Seiten der Tessinerinnen glänzte Michaela Pejzlova mit drei Treffern. Dank des Sieges gegen den Tabellennachbarn rücken die HCAP bis auf vier Punkte an den EVZ ran.