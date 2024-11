1/5 Kein Jubel für die EVZ Frauen: Das Spiel gegen Langenthal musste verschoben werden. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Spielabsage in der Postfinance Women's League: Das Sonntagsspiel zwischen den Frauen des EV Zug und dem SC Langenthal musste verschoben werden. Grund dafür: Bei den Langenthalerinnen fielen mehrere Spielerinnen krankheits- oder verletzungsbedingt aus. Die Partie in der Bossard Arena in Zug findet nun am 7. Januar 2025 statt.

Einen erfolgreichen Sonntag gibt es für die Frauen des SC Bern. Nachdem am Samstag mit der Niederlage gegen Ambri (3:4 im Shootout) die sieben Spiele andauernde Siegesserie gerissen ist, fegen sie die HC Davos Ladies gleich mit 7:0 vom Eis. Die Bernerinnen übernehmen auf Kosten der Bündnerinnen die Tabellenführung – und haben dabei noch zwei Spiele weniger auf dem Konto als die HCD-Frauen.

Die HCAP Girls feiern bei der Neuchâtel Hockey Academy einen 5:4-Sieg. Die Partie zwischen Fribourg-Gottéron und den ZSC Lions wird erst in der Overtime entschieden – die Titelverteidigerinnen aus Zürich holen sich den Zusatzpunkt (5:4-Schlussstand).