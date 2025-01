Für die verletzte Berner Torhüterin Saskia Maurer wird ein Rollstuhl aufs Eis gebracht.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Das Top-Duell in der Women's League zwischen Bern (1.) und Zug (3.) rückt vor der zweiten Drittelspause in den Hintergrund. SCB-Torhüterin Saskia Maurer liegt verletzt auf dem Eis. Sogar ein Rollstuhl wird auf die Outdoor-Eisbahn in Gstaad BE gebracht.

Was ist passiert? Lara Stalder stürmt auf Maurer zu. Dabei wird die Zuger Stürmerin von einer Gegenspielerin touchiert und kracht danach in die Keeperin der Bernerinnen, die sich dabei vermutlich am Bein verletzt.

Schiedsrichter Riccardo Pece schickt die beiden Teams aufgrund der langen Unterbrechung vorzeitig in die Kabinen. Die verbleibenden 58 Sekunden des zweiten Abschnitts werden nach der Pause nachgeholt – dann mit Nadia Häner im Tor des Heimteams.

Den Match gewinnen die Zugerinnen mit 3:1. Und damit auch den vierten Direktvergleich in dieser Saison. Für das spielentscheidende 2:1 ist in der 52. Minute Stalder verantwortlich.