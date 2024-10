Der SC Langenthal verliert 0:3 gegen den HC Davos und bleibt in der Women's Hockey League weiterhin punktlos. In fünf Spielen erzielten die Bernerinnen bislang zwei Tore.

Wieder kein Tor für Louana Bigler und den SC Langenthal. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch 1/2

Cédric Heeb Redaktor Sport

«Das ist die nackte Tatsache», antwortete Walter Ryser, VR-Präsident des SC Langenthal, gegenüber Blick auf die Frage, ob das Frauen-Team den anderen Klubs hinterherhinkt. Neustes Beispiel? Das Samstagnachmittagspiel gegen den HC Davos.

0:3 verlieren die Bernerinnen zu Hause, zum dritten Mal bleiben sie in dieser Saison ohne Treffer (0:5 vs. ZSC, 0:9 vs. SCB). Für die Bündnerinnen treffen Leah Marino (31.), Joelle Fiala (41.) und Leoni Balzer (59.). Fiala steht nun bei vier Toren und sechs Assists und belegt damit Platz 3 in der Skorerliste der Women's Hockey League.

Die Langenthalerinnen dagegen stehen nach fünf Partien weiterhin bei null Punkten, zwei Toren und 20 Gegentreffern. Die Davoserinnen überholen ihrerseits Fribourg und sind neu auf Platz 2, haben aber zwei Spiele mehr absolviert als Gottéron.