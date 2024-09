Die Frauen von Fribourg-Gottéron starten erfolgreich in die neue Saison. Gegen Langenthal gibts einen knappen Auftaktsieg.

Andrea Cattani Redaktor Sport

Der Motor läuft bei Gottéron in dieser Saison von Beginn an wie geschmiert. Schon in der dritten Minute des Saisoneröffnungs-Matchs gegen Langenthal gehen die Drachen durch die Kanadierin Maggy Burbidge in Führung.

Langenthal, das in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag den Ligaerhalt sichern konnte, braucht etwas länger, um ebenfalls auf Touren zu kommen. Belohnt wird das zur Spielhälfte, als die Ex-U18-Nationalspielerin Louana Bigler für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgen kann.

Der entscheidende Treffer zum Sieg fällt allerdings nur etwas mehr als drei Minuten später – und zugunsten des Heim-Teams. Mit einem Querpass durch den Slot hebelt Shailynn Snow die Langenthaler Verteidigung blitzschnell aus, worauf Amélie Jobin den Puck nur noch einschieben muss.

Fribourg-Gottéron ist der Saisonstart geglückt. Foto: keystone-sda.ch

Fribourg erwischt vor 112 Zuschauern damit einen Start nach Mass. Schon am Sonntag geht es zu Hause weiter gegen Ambri. Die Tessinerinnen hatten bereits vergangene Woche ihr Startspiel gegen Davos ausgetragen – und verloren. Langenthal tritt am Sonntagabend beim SC Bern an.