Im Spitzenkampf gegen Davos Zug muss zum ersten Mal Punkte abgeben

Das Eishockey «Match of the Week», das Blick in Zusammenarbeit mit RED+ im Livestream anbietet, stammt diese Woche aus der PostFinance Women's League. Der EV Zug konnte dabei die HC Davos Ladies erst im Penaltyschiessen bezwingen.