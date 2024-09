Die Zugerinnen setzen beim Saisonstart ein Ausrufezeichen

Im Match of the Week zeigte Blick in Kooperation mit RED+ das erste Meisterschaftsspiel der Frauenmannschaft des EV Zug nach dem Aufstieg in die PostFinance Women's League. Gegen den SC Bern gelang den Zugerinnen ein Ausrufezeichen.

Sowohl die Zugerinnen als auch die Bernerinnen sind mit grossen Ambitionen, aber ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in die Saison gestartet. Die Aufsteigerinnen empfingen am Freitagabend die Finalistinnen der letzten Saison. In der BOSSARD Arena gelang den Neulingen in der PostFinance Women's League gleich einen überzeugenden 5:2 Erfolg. Die Mannschaft von Daniela Diaz entschied gleich alle drei Drittel für sich. Während den Bernerinnen in der achten Minute das erste Tor durch Alizée Aymon gelang, war Ivana Weys (23.) Tor schlussendlich der Gamewinner.