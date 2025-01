In der Women's League holen die ZSC Lions auswärts in Zug einen 6:4-Sieg. Es ist ein Spiel mit vielen Wendungen – und einer Überfliegerin.

1/2 Absolut entscheidend in dieser Partie: Skylar Fontaine, die ZSC-Amerikanerin. (Archivbild) Foto: Pius Koller

2:4 liegen die ZSC Lions auswärts in Zug nach 54 Minuten im Rückstand. Dann passiert Eindrückliches: Josefine Holmgren trifft in der 55. Minute, Skylar Fontaine in der 56. Minute und erneut Fontaine in der 58. Minute. Und in der 59. Minute gelingt der 26-jährigen US-Amerikanerin sogar noch ihr vierter Treffer, diesmal ins leere Tor.

Vierter Treffer? Ja, weil Fontaine in der 33. Minute auch schon getroffen hat. Da zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Löwinnen, die sie aber wieder aus der Hand geben, zum 2:4. Dann fallen die Tore im Minutentakt.

Durch diese grosse Wende gelingt den Lions vor 1874 Fans in der Bossard Arena der 6:4-Auswärtssieg. Der Tabellenfünfte schlägt den Tabellenzweiten beim einzigen Women's-League-Spiel an diesem Donnerstag.