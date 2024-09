Die Frauen des EVZ bleiben in dieser Saison ungeschlagen. Anders der SCB, der die erste Pleite hinnehmen muss – ausgerechnet im Derby gegen Gottéron.

Andrea Cattani Redaktor Sport

Das Frauen-Team des EVZ ist in der Women's League weiter nicht zu stoppen. Am Sonntag überrollen die Zugerinnen auch Neuenburg – am Ende reichts für einen 8:1-Kantersieg.

Dominant spielen bei den Zugerinnen zwei Akteurinnen auf: Lara Stalder und Rahel Enzler. Beide kommen gegen Neuenburg auf fünf Skorerpunkte. Zug bleibt damit ohne Punktverlust an der Spitze.

Erste Verfolgerinnen sind die Davoserinnen, die sich dank eines starken Mitteldrittels gegen Ambri 4:2 durchsetzen.

Mit ihrer Direktabnahme sorgt Shailynn Snow für Fribourgs Derbysieg. Foto: Screenshot Red 1/4

Weiter nicht auf Touren kommt Langenthal. Das Team von Coach Nicola Minder verliert gegen den amtierenden Schweizer Meister ZSC Lions vor 58 Zuschauern mit 0:5 und bleibt damit Tabellenschlusslicht.

Ebenfalls nichts zu jubeln hat das andere Team aus dem Kanton Bern: Der SCB verliert das Zähringer Derby gegen Fribourg in der Overtime mit 1:2. Das goldene Tor gelingt Shailynn Snow mit einer schönen Direktabnahme 48 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung.