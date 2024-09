1/5 Die Davoserinnen in Gelb jagen in Biasca erfolgreich dem Puck nach – Ambri hat das Nachsehen.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

In Biasca im Tessin erzielt Ambris Laura Desboeufs (28) im Powerplay das erste Tor der Saison (15.). Kurz darauf schlagen die Gäste aus Davos vor den 107 Zuschauern aber zurück und gleichen zwei weitere Rückstände aus. Nach 40 Minuten steht es 3:3, bevor Davos mit drei Treffern im Schlussdrittel für das 6:3-Endresultat sorgt. Das Tor zum Endstand fällt eine halbe Minute vor Schluss ins leere Tor.

Ambri beendete die Quali in der letzten Saison auf Rang 3. In der Halbfinal-Serie war dann gegen die ZSC Lions Schluss. Davos wurde in der Quali 5. Nun starten die Bündner also erfolgreich in die Regular Season, in der 28 Partien ausgetragen werden.

Der Modus danach: Die Teams auf Platz 1 und 2 sind direkt für den Halbfinal qualifiziert. Die Teams auf den Rängen 3 bis 6 bestreiten neu die Play-Ins. Dort trifft der Tabellendritte auf den Tabellensechsten und der Viertplatzierte auf den Fünftplatzierten. In einer Best-of-3-Serie werden die letzten beiden Halbfinal-Plätze unter sich ausgemacht.