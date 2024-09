Der Auftakt in die neue Saison ist den Frauen der ZSC Lions missglückt. Der Titelverteidiger kassiert gegen Ambri eine 1:4-Heimklatsche.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die Finnin Jenna Kaila war mit drei Toren die Matchwinnerin. Sie erzielte für Ambri das 1:0, das 3:0 und das 4:1. Dem hatten die Titelverteidigerinnen aus Zürich lediglich das Anschlusstor von Alina Marti zum zwischenzeitlichen 1:3 entgegenzusetzen. Während es für den ZSC das Auftaktspiel in die neue Saison war, realisierten die Leventinerinnen in ihrem dritten Spiel den ersten Sieg und rückten in der noch ziemlich unübersichtlichen Tabelle auf Rang 2 vor.

Langenthal kassierte derweil gegen Neuchâtel ebenfalls eine 1:4-Heimpleite. Für die Differenz sorgten die Neuenburgerinnen bereits im ersten Drittel, indem Tetiana Onyshchenko, Muriel Mona Wilcke und Rosalie Begin-Cyr mit ihren Toren für eine beruhigende 3:0-Führung sorgten. Langenthal hat somit auch sein drittes Saisonspiel verloren und setzt sich am Tabellenende fest, für Neuchâtel war es die erste Partie in der neuen Saison.