2163 Fans sehen in der Bossard Arena, wie die Davoserinnen Zug die zweite Saisonniederlage zufügen.

Fan-Rekord bei Spitzenspiel in Women's League

Das Spiel in der Women's League zwischen Zug und Davos findet vor einer Rekordkulisse statt. Foto: zVg

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Zum ersten Mal in der Geschichte der Women's League wird bezüglich der anwesenden Fans die 2000er-Marke geknackt. 2163 Zuschauerinnen und Zuschauer wollen sich am Sonntagnachmittag das Spitzenspiel zwischen Zug und Davos nicht entgehen lassen. Das sind 272 mehr als beim bisherigen Rekord (Showdown im Playoff-Final am 24. März 2024 zwischen Bern und den ZSC Lions).

Die Partie in der Bossard Arena endet mit einem 3:2-Erfolg der Davoserinnen, die damit Zug die zweite Saisonpleite zufügen. Die Kanadierin Joelle Fiala hat bei allen drei HCD-Toren ihren Stock im Spiel (1 Goal, 2 Assists). Trotz Niederlage bleibt Zug auf Rang 1. Mit einem Zähler Rückstand und einem Spiel mehr auf dem Konto folgt Davos auf Platz 2.

Fribourg-Gottéron gewinnt bei der Neuchâtel Hockey Academy 4:1. Die HCAP Girls reüssieren derweil auswärts gegen Schlusslicht Langenthal mit 2:0. Nur Bern jubelt am Sonntag über einen Heimsieg. Das Team von Thomas Zwahlen bezwingt mit den ZSC Lions die aktuellen Titelverteidigerinnen 4:1.