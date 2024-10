EVZ-Frauen holen ersten Pokal der Saison

Die Frauen des EV Zug feiern den ersten Titel der Saison. Die Zugerinnen gewinnen den EWHL Euro Cup Final gegen Memmingen mit 3:2. In der Women's Hockey League gibts für Ambri und Davos deutliche Siege.

Der EV Zug um Kapitänin Lara Stalder darf den ersten Pokal der Saison bejubeln. Foto: Pascal Muller/freshfocus 1/4

Grosser Jubel beim EV Zug. Die Zugerinnen gewinnen EWHL Euro Cup Finale gegen die Frauen des ECDC Memmingen mit 3:2. Den letztlich verdienten Siegestreffer gegen die Titelverteidigerinnen aus Deutschland markiert Noemi Neubauerova knapp 2,5 Minuten vor Schluss.

Während sich die Zugerinnen international messen – und auch gleich jubeln – durften, wurde auch in der hiesigen Liga noch gespielt. So empfingen die Ambri-Piotta Frauen den HC Fribourg-Gottéron – und schickte die in der Tabelle vor sich platzierten Fribourgerinnen mit 7:3 wieder nach Hause. Die Richtung für den deutlichen Heimsieg wurden dabei mit einer 4:0-Führung nach dem ersten Drittel schon früh gesetzt.

Einen noch deutlicheren Sieg bejubelten die HC Davos Ladies. Erst am Samstagabend schlugen die Davoserinnen Neuchâtel mit 4:2. Nur wenige Stunden drauf treffen die beiden Teams wieder aufeinander – und schlagen letztlich die Neuenburgerinnen gleich mit 7:0.