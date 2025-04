1/5 Ex-Profi Monika Waidacher wird zusammen mit Christine Meier neu die Frauen-Abteilung führen. Foto: Sven Thomann

Pascal Keusch Redaktor Sport

Fast alles neu bei den Frauen der ZSC Lions. Die Zürcherinnen reagieren auf eine enttäuschende Saison, die bereits in der Playoff-Quali endete.

Die beiden ehemaligen ZSC-Spielerinnen Monika Waidacher (34) und Christine Meier (38) werden zukünftig die Frauen-Abteilung führen. Als neue Cheftrainerin wurde Angela Taylor (38) verpflichtet. Die Schottin soll das Team weiter professionalisieren.

Eigener Platz in der Swiss Life Arena

Mit Julia Marty (37, Verteidigerin), Isabel Waidacher (30, Stürmerin) und Janine Hauser (23, Verteidigerin) wechseln zudem drei neue Spielerinnen auf die Saison 2025/26 zu den Lions.

Und auch beim Stadion ändert sich etwas für die Löwinnen. Die Frauen erhalten neuerdings ihre eigene Homebase in der Swiss Life Arena in Altstetten, wie die ZSC Lions am Dienstag mitteilen.. Die Frauenmannschaft wird mit verschiedenen Trainingsressourcen ausgestattet, was ebenfalls die Professionalisierung des Fraueneishockeys vorantreiben soll.