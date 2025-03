Sichert sich Zug gegen Davos den Finaleinzug?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick ausgewählte Spieler der PostFinance Women's League im Livestream und nach Spielschluss als Re-Live-Stream. In den Playoff-Halbfinals wollten die HC Davos Ladies am Samstag gegen die Aufsteigerinnen die Serie verlängern.

Die Zugerinnen führen die Serie mit 2:0 an und haben vor eigenem Anhang die Möglichkeit, den Einzug in den Playoff-Final sicherzustellen. Wollen die HC Davos Ladies noch irgendetwas dagegen ausrichten, dann müssen endlich Tore her. Ein Tor in zwei Spielen ist schlicht zu wenig, vor allem wenn dem einen Treffer acht Gegentore gegenüberstehen.

«Match of the Week» Eishockey – Das ist der nächste Livestream:

15. März 2025, 17:30 Uhr: EV Zug vs. HC Davos Ladies vs.

Jeweils ein Spiel pro Woche, das «Match of the Week», wird live und kostenlos auf Blick wie auch auf «RED+» gezeigt.