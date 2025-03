Die SCB Ladies wollen gegen Ambri ein Statement setzen

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick ausgewählte Spieler der neuen Saison der PostFinance Women's League im Livestream. Im PlayoffHalbfinale stehen sich Quali-Sieger Bern und die HCAP Girls gegenüber.

Am 8. März startet Quali-Sieger Bern in die Playoffs, trifft man doch im Halbfinale auf die HCAP Girls. Die Bärinnen gehen als Favoritinnen in diese Affiche und natürlich wollen sie gleich im ersten Heimspiel ein Statement setzen.

Live-Fussball auf RED+ RED+, ein Angebot von Ringier Sports, streamt seit August 2022 sämtliche Partien Promotion League und 1. Liga Classic live und zeigt die Highlights der einzelnen Spiele. Der Zugang zu RED+ ist nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements (RED+ GAMEPASS) möglich. 2023 werden etwa 10’000 Livesendungen produziert und gestreamt. Weitere Infos unter red.sport! RED+, ein Angebot von Ringier Sports, streamt seit August 2022 sämtliche Partien Promotion League und 1. Liga Classic live und zeigt die Highlights der einzelnen Spiele. Der Zugang zu RED+ ist nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements (RED+ GAMEPASS) möglich. 2023 werden etwa 10’000 Livesendungen produziert und gestreamt. Weitere Infos unter red.sport! Mehr

«Match of the Week» Eishockey – Das ist der nächste Livestream:

08. März 2025, 17:00 Uhr: SCB Ladies vs. HCAP Girls

Jeweils ein Spiel pro Woche, das «Match of the Week», wird live und kostenlos auf Blick wie auch auf «RED+» gezeigt.