Hockey Huttwil will den ersten Matchpuck nutzen

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick in den MyHockey-League-Playoffs das vierte Viertelfinalspiel zwischen dem EHC Dübendorf und Hockey Huttwil.

In dieser Viertelfinal-Serie konnte bislang immer das Heimteam gewinnen und wenn Dübendorf nicht vorzeitig in die Ferien gehen will, müssen sie diese Serie der Heimstärke auch in Spiel 4 an den Tag legen. Huttwil seinerseits will den ersten Matchpuck für den Einzug ins Halbfinale gerne nutzen.

«Match of the Week» Eishockey – Das ist der nächste Livestream:

04. März 2025, 20:00 Uhr: EHC Dübendorf vs. Hockey Huttwil

Jeweils ein Spiel pro Woche, das «Match of the Week», wird live und kostenlos auf Blick wie auch auf «RED+» gezeigt.