MyHockey League im Stream Schafft der EHC Arosa den Einzug in den Playoff-Halbfinal?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick das dritte Spiel der Playoff-Viertelfinalserie der MyHockey League zwischen dem EHC Arosa und dem EHC Thun. Die Bündner führen die Serie mit 2:0 an und könnten mit einem Sieg den Einzug in die Halbfinals sichern.

Publiziert: 15:50 Uhr