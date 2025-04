Kann zwei gute Chancen nicht nützen: der Schweizer Captain Lara Stalder. Foto: manuel geisser

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Den Schweizer Frauen misslingt der Start in die Eishockey-WM in Tschechien. Zum Auftakt bleibt man beim 0:3 gegen den Gastgeber chancenlos. Bereits nach dem ersten Drittel liegen die Schweizerinnen in Ceske Budejovice 0:2 im Hintertreffen. 13 Sekunden vor der Pause markiert Kristyna Kaltounkova in Überzahl den zweiten Treffer. Nach dem 3:0 noch vor der Spielmitte ist mehr als eine Vorentscheidung gefallen.

Die besten zwei Schweizer Chancen vergibt Captain Lara Stalder im mittleren Abschnitt. Insgesamt sind die Spielerinnen von Coach Colin Muller gegen die robusten Tschechinnen offensiv aber zu harmlos. Aus 26 Schüssen (Tschechien 31) resultiert kein Erfolgserlebnis. Immerhin ist man im letzten Drittel – auch dank zwei Powerplays – ebenbürtig.

Der Modus mit den Top-5-Nationen in einer Gruppe bedeutet für die Schweizerinnen, dass sie ihren Platz im Viertelfinal bereits auf sicher haben. Mit Tschechien, gegen das man zum fünften Mal in Folge verliert, unterliegt man aber einem der Teams, die man im Kampf um die angestrebte zweite WM-Medaille der Geschichte bezwingen müsste.

Kanada und die USA dürften ausser Reichweite liegen. Auf den Titelverteidiger Kanada treffen die Schweizerinnen in ihrem zweiten Spiel am Freitag.