Folgt Sunhages nächster Streich in Schottland?

Nach dem Spiel gegen Kanada hat Alayah Pilgrim das Nati-Camp verlassen. Die einzige Torschützin vom letzten Freitag fällt mit Fussproblemen aus. Trainerin Pia Sundhage hat jedoch bereits einige Veränderungen im Team angekündigt. Konkret darauf eingehen wollte sie aber nicht. Wir sind auf die Startaufstellungen gespannt.
Das grösste Fragezeichen in der Schweizer Nati steht aktuell hinter der Trainerin Pia Sundhage. Nach der überaus erfolgreichen EM und dem Sieg im Testspiel gegen Kanda (Weltnummer 9) am Freitag, könnte die Schwedin bald auf Abschiedstournee gehen. Ihr Vertrag, der Ende dieses Jahres ausläuft, wurde bis jetzt nicht verlängert. Für eine Verlängerung hat Sundhage eine Forderung gestellt: einen Vollzeit-Assistenten. Darum ist dieses Testspiel für Sundhage nicht unbedeutend, sie will sportlich weitere Argumente für eine Vertragsverlängerung liefern.
Die Schottinnen sind auf dem Papier der leichtere Gegner als die Kandarierinnen. In der Weltrangliste liegen sie einen Platz hinter der Schweiz. Zuletzt traf man in der WM-Qualifikation 2018 aufeinander, wobei jeweils das Heimteam siegte.
Die Schottinen absolvierten ebenfalls letzten Freitag ein Testspiel. Dank eines Treffers von Weir in der 90. Minute gewann man mit 2:1 gegen Marokko.
Die Nati spielt heute erstmals seit dem 30. Mai wieder ein Auswärtsspiel. Im KDM Group East End Park, in Dunfermline trifft die Schweiz auf Schottland. Acht Grad, Wind und eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 50 Prozent wartet auf die Nati. Das Testspiel wird um 20:30 Uhr angepfiffen – hier verpasst du nichts.