Nina Kindschi ist seit fünf Monaten Geschäftsführerin der SCB Frauen. Foto: scb.ch

Darum gehts Nina Kindschi über die Entwicklung des Fraueneishockeys

Die Schweiz plant Juniorinnenliga, um Mädchen zu fördern

Ab 2026/27 soll eine U14- bis U16-Mädchen-Liga in der Schweiz starten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nina Kindschi, Sie waren diese Woche als Gast am Businessforum der Allianz der europäischen Eishockeyclubs in Belfast. War das Fraueneishockey ein Thema?

Nina Kindschi: Der Anlass dauerte drei Tage, und der erste Tag gehörte vollumfänglich dem Fraueneishockey. Ich erhielt spannende Einblicke. Im schwedischen Eishockey gibt es zum Beispiel kaum mehr eine Differenzierung zwischen Männern und Frauen. Beeindruckt hat mich zudem ein Vortrag zur Professional Women’s Hockey League in Nordamerika: Volle Stadien, ideale Trainingszeiten und ein Betreuerstab mit 20 Personen pro Team – das ist eine andere Dimension.

Kanada und die USA sind das Mass der Dinge im Fraueneishockey. Wo steht die Schweiz im europäischen Vergleich?

An zweiter Stelle hinter Schweden. Die Richtung stimmt, aber in Schweden sind die Bedingungen professioneller und die Zuschauerzahlen höher. Wir haben vor allem in den Bereichen Ausbildung und Sichtbarkeit Defizite.

Seit Juni verfolgen Sie als Geschäftsführerin der SCB Frauen das Ziel, das Fraueneishockey sichtbarer zu machen und zu professionalisieren. Ist Ihnen das bereits gelungen?

Neben dem Eis haben wir in den Bereichen Marketing und Social Media die Präsenz des Frauenteams erhöht. Auf dem Eis sind die Leistungen okay, selbst wenn wir nach dem Meistertitel im Frühling etwas harzig in die Saison gestartet sind. Trotz der Bemühungen haben wir die Lösung noch nicht gefunden, wie wir mehr Leute für unsere Spiele in der Postfinance Arena begeistern können. Das ist ein Prozess. Eine Steigerung des Interesses gelingt nicht von heute auf morgen.

Geplant ist, dass es in der Schweiz ab der Saison 2026/27 eine Juniorinnenliga für Mädchen geben wird. Was erhoffen Sie sich von diesem Schritt?

Ich habe den Grossteil meiner Nachwuchszeit mit Jungs gespielt und bin überzeugt, dass Mädchen stark profitieren und sich besser entwickeln, wenn sie zu Beginn auch mit Buben spielen. Das Niveau und die Intensität sind höher. Allerdings können Mädchen auf diese Weise nie ein richtiges Teamgefühl erleben und entwickeln: Sie müssen sich allein umziehen, sind kein Teil des Garderobenlebens. Viele Mädchen hören im Teenageralter mit Eishockey auf. Das wollen wir ändern. Die geplante Liga für die Altersstufen U14 bis U16 kann helfen und eine neue Perspektive bieten.

Wird der SCB ein Teil dieser Liga sein?

Es ist unser Ziel, dass der SCB ein Team stellen wird. Wir wollen mit den umliegenden Clubs gute Partnerschaften aufbauen und den Mädchen in der Region aufzeigen, welchen Weg sie als Athletinnen beim SCB gehen können: von der Hockeyschule über die Nachwuchsauswahlen und die geplante Mädchenliga bis in die Postfinance Women’s League.

Sie haben während Ihrer Karriere viele Jahre mit Ihrer Schwester Monika Waidacher gespielt. Sie ist nun für die Sportstrategie bei den Frauen der ZSC Lions verantwortlich. Ist sie Konkurrentin oder Verbündete?

Beides. (lacht) Sie zieht mich auf, wenn wir verloren haben, aber neben dem Eis arbeiten wir nicht gegeneinander, sondern tauschen uns aus und verfolgen dasselbe Ziel. Wollen wir das Fraueneishockey in der Schweiz auf ein anderes Level bringen, müssen die Clubs zusammenarbeiten. Daran führt kein Weg vorbei. Deshalb ist auch der Austausch mit dem EV Zug wichtig, der zurzeit das grösste Publikum anzieht.

Anlässlich des National-League-Spiels vom Samstag zwischen dem SCB und den ZSC Lions werden in der Postfinance Arena nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen im Fokus stehen. Der Grund: die Aktion «Zwei Ligen. Eine Leidenschaft.» von der Postfinance. Mysports wird ebenfalls über Fraueneishockey berichten – mit Ihnen als Studiogast. Was erhoffen Sie sich vom Event?

Es wird speziell. Anlässlich eines Männerspiels eine Aktion fürs Fraueneishockey durchzuführen und Fraueneishockey zu thematisieren, das wäre zu meiner Aktivzeit undenkbar gewesen. Für die Sichtbarkeit der Sportart generell und der SCB Frauen im Speziellen kann diese Aktion viel bewirken. Einige Zuschauer, die am Samstag in der Postfinance Arena sein werden, wissen womöglich gar nicht, dass der SCB ein Frauenteam stellt. Ich hoffe, wir können mit unserer Präsenz einige Besucher animieren, auch einmal ein Fraueneishockeyspiel zu besuchen.

