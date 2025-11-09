Baechler checkt Tscheche übel in die Bande – Restausschluss

Tschechien zieht das Powerplay gut auf. Es ist nur eine Frage der Zeit bis hier ein Tor fällt. Chlapik scheitert an Berra.
Jäger fast mit dem Shorthander! Kostelak vertendelt in der Defensive die Scheibe und Jäger kommt alleine auf Korenar. Er versuchts zwischen den Beinen des Goalies, doch der Tscheche macht zu.
Nach der gestrigen Klatsche gegen Schweden fand die Schweiz auch im heutigen Spiel nicht gut in die Partie. Nach nicht mal zehn Minuten stand es schon wieder 2:0 für den Gegner Tschechien und es zeichnete sich bereits die nächste Schmach ab. Nach einem gut getimten Timeout konnten die Akteure von Patrick Fischer aber das Ruder etwas herumreissen und das Tschechische Angriffshockey vermehrt stoppen. Chancen waren bis zum Drittelsende aber auf beiden Seiten etwas Mangelware. Die Tschechen ruhten sich auf dem Vorsprung aus und machten die Räume vor dem eigenen Tor dicht, was die Schweizer Offensive vor unüberwindbare Probleme stellte. Kurz vor Schluss dann der nächste Tiefpunkt: Nicholas Baechler checkte Radim Zohorna übel in die Bande, worauf für beide Feierabend war.
Baechler mit dem Crosscheck gegen den Kopf von Zohorna. Der Tscheche muss gestützt vom Eis begleitet werden und auch für Baechler ist heute Feierabend.
Tschechien will den Vorsprung in die Pause mitnehmen. Sie klären gutl.
Torchancen sind momentan Mangelware. Tschechien will nicht und die Schweiz kann nicht. Gross mit einem einfachen Schuss, der kein Problem für Korenar ist