Baechler checkt Tscheche übel in die Bande – Restausschluss

20. Minute: Fazit 1. Drittel

Nach der gestrigen Klatsche gegen Schweden fand die Schweiz auch im heutigen Spiel nicht gut in die Partie. Nach nicht mal zehn Minuten stand es schon wieder 2:0 für den Gegner Tschechien und es zeichnete sich bereits die nächste Schmach ab. Nach einem gut getimten Timeout konnten die Akteure von Patrick Fischer aber das Ruder etwas herumreissen und das Tschechische Angriffshockey vermehrt stoppen. Chancen waren bis zum Drittelsende aber auf beiden Seiten etwas Mangelware. Die Tschechen ruhten sich auf dem Vorsprung aus und machten die Räume vor dem eigenen Tor dicht, was die Schweizer Offensive vor unüberwindbare Probleme stellte. Kurz vor Schluss dann der nächste Tiefpunkt: Nicholas Baechler checkte Radim Zohorna übel in die Bande, worauf für beide Feierabend war.