Unter Druck: Die Schweizer Hockeyanerinnen waren dem Druck der Schwedinnen nicht gewachsen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Den Schweizer Eishockey-Frauen misslang der Auftakt in die Euro Hockey Tour gründlich. Bereits nach 24 Minuten lag das Team von Colin Muller gegen Schweden 0:3 im Rückstand. Den einzigen Treffer der Schweizerinnen erzielte Naemi Herzig in der 48. Minute im Powerplay - zu spät für eine Wende.

Dem Vorbild der Männer folgend gibt es in dieser Saison erstmals auch bei den Frauen eine Vier-Nationen-Serie mit der Schweiz, Schweden, Finnland und Tschechien. Das erste der vier Turniere findet diese Woche in der Schweiz statt, am Freitag heisst der Gegner Tschechien, am Samstag zum Abschluss Finnland.